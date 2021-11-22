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Giriş Tarihi: 22.11.2021 17:25 Son Güncelleme: 22.11.2021 17:31

Alanya’da jandarmadan fuhuş baskını: 3 gözaltı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da jandarmadan fuhuş baskını: 3 gözaltı

Alanya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırılan 2 yabancı uyruklu kadın ülkesine gönderilmek üzere Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşan Mahmutlar Jandarma ekipleri Ö.I.(40), E.B.(24) ve M.K.(26) isimli kişilerin yurt dışından getirdikleri 2 Özbekistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdıklarının belirlenmesi üzerine şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin neticesinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler 3 şüpheli ve fuhuşa zorlanan L.I.(18) ile Z.Y.(26) isimli kadınları gözaltına aldı. Ekipler ev içerisinde yaptıkları aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Özbekistan uyruklu 2 kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Fuhuş şüphelisi Ö.I.(40), E.B.(24) ve M.K.(26) ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alanya’da jandarmadan fuhuş baskını: 3 gözaltı
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