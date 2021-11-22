Alanya’da jandarmadan fuhuş baskını: 3 gözaltı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşan Mahmutlar Jandarma ekipleri Ö.I.(40), E.B.(24) ve M.K.(26) isimli kişilerin yurt dışından getirdikleri 2 Özbekistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdıklarının belirlenmesi üzerine şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin neticesinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler 3 şüpheli ve fuhuşa zorlanan L.I.(18) ile Z.Y.(26) isimli kadınları gözaltına aldı. Ekipler ev içerisinde yaptıkları aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Özbekistan uyruklu 2 kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Fuhuş şüphelisi Ö.I.(40), E.B.(24) ve M.K.(26) ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.