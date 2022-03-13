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Giriş Tarihi: 13.3.2022 15:38 Son Güncelleme: 13.3.2022 16:55

Alanya’da jandarmadan seraya kenevir baskını

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da jandarmadan seraya kenevir baskını

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçede uyuşturucu ticaretin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İmamlı Mahallesinde E.A. isimli şahsın serasında hint keneviri ektiği tespit edildi. Demirtaş Jandarma Karakol ekipleri ve JASAT tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda E.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken evin önünde bulunan serada yapılan aramalarda 10 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Şüpheli E.A. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Alanya’da jandarmadan seraya kenevir baskını
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