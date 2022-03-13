Alanya’da jandarmadan seraya kenevir baskını

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçede uyuşturucu ticaretin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İmamlı Mahallesinde E.A. isimli şahsın serasında hint keneviri ektiği tespit edildi. Demirtaş Jandarma Karakol ekipleri ve JASAT tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda E.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken evin önünde bulunan serada yapılan aramalarda 10 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Şüpheli E.A. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.