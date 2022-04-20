Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Giriş Tarihi: 20.4.2022 11:28 Son Güncelleme: 20.4.2022 12:06

Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında belirledikleri adreslere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma ekipler adreslerde yaptığı aramalarda 3 adet hassas terazi, 7 gram Eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü savcı talimatıyla 'Uyuşturucu kullanma ve bulundurma' sucundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken 9 şüphelinin ise karakoldaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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