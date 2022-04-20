Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında belirledikleri adreslere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma ekipler adreslerde yaptığı aramalarda 3 adet hassas terazi, 7 gram Eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü savcı talimatıyla 'Uyuşturucu kullanma ve bulundurma' sucundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken 9 şüphelinin ise karakoldaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.