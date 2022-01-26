Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ve Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Payallar Mahallesinde M.A.A.(24) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli evinin önünde aracına binerken gözaltına alındı.

Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video

Ekipler şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yaptığı aramalarda 42 gr metamfetamin, anahtarlık şeklinde 1 hassas terazi, 1.3 gr esrar, 2 adet Neurotin, 1 adet Soboxone isimli uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edilen 450 TL para, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 4 adet 9 mm tabanca fişeği ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.