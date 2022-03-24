Alanya’da kaçak tütün operasyonu

Antalya'nın Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri 9 bin 800 adet içine tütün ile doldurulmuş makaron, çuvallara doldurulmuş vaziyette 300 kg tütün, 500 gr nargile tütün ele geçirdi. Olayla ilgili M.T, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.