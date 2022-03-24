Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da kaçak tütün operasyonu
Giriş Tarihi: 24.3.2022 12:42 Son Güncelleme: 24.3.2022 13:05

Alanya’da kaçak tütün operasyonu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kaçak tütün operasyonu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde polisin yaptığı operasyonunda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri 9 bin 800 adet içine tütün ile doldurulmuş makaron, çuvallara doldurulmuş vaziyette 300 kg tütün, 500 gr nargile tütün ele geçirdi. Olayla ilgili M.T, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiasını yalanladı
Mart anketinde hangi parti önde?
Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
SON DAKİKA: 16 milyarlık banka vurgununda 4 kritik nokta! Savcılık bu soruların yanıtını arıyor...
Bizi sizden koruyun, başka ihsan istemez
İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler
Son dakika: NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği...
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da kaçak tütün operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA