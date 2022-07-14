Alanya’da kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nden Antalya istikametine seyreden Kerim Sönmez (52) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde sürücü Sönmez ve araçta bulunan A.E. (30) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan A.E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kerim Sönmez doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.