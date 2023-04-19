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Giriş Tarihi: 19.4.2023 14:30 Son Güncelleme: 19.4.2023 14:31

Alanya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Alanya İlçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinin Su gözü Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen olayda, Ö.A.Ö. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen, C.T. kontrolündeki kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Ö.A.Ö' hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobilde bulunan A.T. ve Y.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Kazanın ardından kamyon şoförü C.T. polis tarafından gözaltına alındı.

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Alanya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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