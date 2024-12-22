Alanya’da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 9 yaşındaki kız çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi Uzunöz Mahallesi'nde Kuz yaka Mevkii'nde İbrahim Alanay (34) yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 25 metre derinliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Araçta bulunan İbrahim Alanay'ın çocukları Ömer Asaf Alanay (6) ve İrem Alanay (9) da kazadan etkilendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde, 9 yaşındaki İrem Alanay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Asaf Alanay, ekiplerin kontrolünde kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan araç sürücüsü İbrahim Alanay ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.