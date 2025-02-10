Alanya’da kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi Kestel Mahallesi'nde meydana gelen kazada. Kestel'de kamyonet sürücüsü O.İ. (25) Alanya istikametine doğru İsa Küçülmez Caddesi üzerinde seyir halindeyken caddeye doğru koşarak çıkan 1 buçuk yaşındaki Enes Eray Kartal kamyonetin arka teker kısmına çarparak yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olan 1,5 yaşındaki Enes Eray Kartal kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.İ. gözaltına alınarak bugün mevcut olarak Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.