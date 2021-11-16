Alanya’da kamyonetten sıçrayan alevler otları da yaktı

Yangın Antalya'nın Alanya İlçesi Küçük hasbahçe mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Çevre yolu üzeri Küçük hasbahçe mahallesi'nde park halindeki boş meşrubat kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede aracın motor bölümünden alevlerin çıkması sonrası alevlerin otlarada çısraması sonucunda otlarda yanmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.