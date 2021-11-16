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Giriş Tarihi: 16.11.2021 15:20 Son Güncelleme: 16.11.2021 15:32

Alanya'da kamyonetten sıçrayan alevler otları da yaktı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kamyonetten sıçrayan alevler otları da yaktı

Antalya'nın Alanya İlçesinde park halindeki meşrubat kamyoneti alevlere teslim olurken, alevler otları da yaktı araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın Antalya'nın Alanya İlçesi Küçük hasbahçe mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Çevre yolu üzeri Küçük hasbahçe mahallesi'nde park halindeki boş meşrubat kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede aracın motor bölümünden alevlerin çıkması sonrası alevlerin otlarada çısraması sonucunda otlarda yanmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alanya'da kamyonetten sıçrayan alevler otları da yaktı
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