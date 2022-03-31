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Giriş Tarihi: 31.3.2022 09:16 Son Güncelleme: 31.3.2022 09:25

Alanya'da kanlı gece: 14 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kanlı gece: 14 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hüsemetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3’ü ağır 14 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Şekerhane Mahallesinde meydana gelen olayda husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma yaşandı.

Tartışma büyüyüp silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Alanya'da kanlı gece: 14 yaralı | Video

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra farklı hastanelere götürdü.

Polis olay ilgili inceleme başlattı.

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Alanya'da kanlı gece: 14 yaralı
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