Alanya’daki kaportacı cinayeti davasında köpeği suçladı

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özkan Çakal'ı göğsünden vurarak ölümüne sebep olduğu ileri sürülen tutuklu sanık Ahmet Y. SEGBİS ile katılırken, adli kontrol şartıyla yargılanan İbrahim K. avukatlarıyla hazır bulundu.

Özkan Çakal'ın ölümü sonucu 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan sanık Ahmet Y. SEGBİS' le katıldığı duruşmada şunları söyledi: "Özkan Çakal benim samimi arkadaşımdı. İbrahim K. aracıyla gezmeye çıktık. İbrahim K. silahı vardı. Ben de değiştirmek için silah aldım. Bunları denemek için Alanya'da yaylaya giderek mermi atarak silahları denedik. Silah atarken video çekildi. Silahlar tutukluluk yaptı daha sonra. Benim ve İbrahim'in kız arkadaşlarını bıraktıktan sonra Özkan Çakal'ın yanına gittik. Özkan Çakal sinirliydi. Araçta bulunan boş bira şişesini kırarak aracını çalan Volkan Ş.'ye saplayacağını söyledi. Ben de sakin olmasını istedim. Yola çıktık. Yolda Özkan Çakal cep telefonuyla annesini arayarak aracının çalındığını söyledi. 'Babamla beraber polis karakoluna giderek şikayetçi olun' dedi. Aracın konsol tarafındaki tam ortada tüfek vardı. Yanında da İbrahim K. pitbull cinsi köpeği vardı. Özkan konuşurken silah patladı. Arkada oturan Özkan Çakal'ın göğsünden vurulduğunu gördüm. Müdahale ettim. Köpek dokunmuş olabilir. Özkan benim çocukluk arkadaşımdı."

"TÜFEKLERİ HASTANE BAHÇESİNE ATTIM"

Duruşmaya adli kontrol şartıyla katılan sanık İbrahim K'da, "Araçla Ahmet Y' aldım. 'Volkan Ş. yanına gidelim' dedi. Volkan Ş. Özkan Çakal'ın aracını alacaktı. Ahmet'in kız arkadaşı ve benim kız arkadaşım vardı. Onları bıraktıktan sonra benim silahım vardı. Ahmet Y. birisinden silah aldı. Bu silahları denemek için Yaylaya çıkarak denedik. Daha sonra Özkan Çakal'ın yanına giderek arabaya aldık. Ahmet'in yanında benim pitpull köpeğim vardı. Araçta seyir halinde giderken Özkan, 'Volkan Ş. yanına gidelim' dedi. Birden ateş edilince gaza bastım. Özkan vurulmuştu. İki tüfeği hastane bahçesine attıktan sonra eve kaçtım. Daha sonra teslim oldum" dedi.

"VOLKAN BANA UYUŞTURUCU HAP VERDİ"

Mahkeme heyeti sanık İbrahim K. uyuşturucu veya alkol kullanıp kullanmadığını sordu. Bunun üzerine İbrahim K. kolundaki rahatsızlığından dolayı Volkan Ş kendisine uyuşturucu hap verdiğini, diğer sanık Ahmet Y ile birlikte bira içtiklerini söyledi.

"KAZADA KAYBETTİM ZANNETTİM, VURULARAK ÖLMÜŞ"

Araç içerisinde göğsünden vurularak ölen 24 yaşındaki Özkan Çakal'ın babası Mustafa Çakal duruşmada şunları söyledi: "Oğlumun ölümüne sebep olan Ahmet Y, İbrahim K. ve Volkan Ş.' şikayetçiyim. İbrahim K' annesinden, babasından ve eniştesinden delileri kararttığı için şikayetçiyim. Bunların arkadaşlıklarına inanmıyorum. İbrahim K oğlumu tehdit ettiğini duydum sustum. Ahmet Y. iş yerime gelmesini istemiyordum. Sürekli oğlumu uyarıyordum. Daha hayatının baharında 24 yaşındaki oğlumu kaybettim. Oğlum kazada öldü zannettim. Adli Tıp'tan vurularak öldüğünü öğrendim. 1 yıldır huzurum kaçtı. Dükkanımı, evimi değiştirdim. Ben bittim."

"VOLKAN EVİMİZE GİRDİ"

Ölen Özkan Çakal'ın annesi Havva Çakal'da, "Olay sabahı evimizde daha önce oğlum tarafından misafir edilen Volkan Ş. vardı. Sabah namazına kalkmıştım. Abdest almak için lavaboya giderken birden evin içerisine girdiğini gördüm. Hayırdır dedim. 'Özkan abiye bir şey söyleyeceğim' dedi. Volkan Ş. oğlumun yattığı yeri biliyordu. Kapı 2 dakika sonra kapandı. Kameralarda görünüyor. Evin dışındaki araçta İbrahim K. ve Ahmet Y' 50 metre ileride 8 dakika beklediklerini gördüm. Aracımız daha sonra çalıştırılarak uzaklaştı. Oğlum Özkan o gün pijama ve ayağında terlikle gitti. Biz Ahmet Y' tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONLARI İNCELENECEK

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu yargılanan Ahmet Y. tutukluluk halinin devamına, sanık İbrahim K' adli kontrol şartının devamına, olayda sanıklarla beraber olan iki kadının mahkemeye davet edilmesine, Volkan Ş. çaldığı iddia edilen araçla ilgili işlemlerin olup olmadığının araştırılmasına, sanıkların cep telefonları konuşmaları ve mesajlarının incelenmesi için baz istasyonundan istenilmesine karar vererek duruşmayı 2 Haziran tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'da 29 Ocak 2022 tarihinde sanayide kaportacılık yapan Özkan Çakal (24) 2 kişiyle araca bindikten sonra Tosmur Mahallesi'nde bir benzin istasyonu önüne geldiklerinde iddiaya göre, araç içerisindeki şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu iddiaya göre, araçta bulunan şahıslardan birisi belinden çıkardığı silahla Çakal'ı göğsünden vurdu. Şahıslar daha sonra vurdukları yaralı genci Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne götürerek araçtan atıp kaçtı. Çevredekiler tarafından fark edilen genç, sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra doktorlarına tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme ve çalışmaların ardından Özkan Çakal'ı vuran şahısları tespit etti. Ekipler yaptığı operasyonla Ahmet Y.(22) ve İbrahim K(23) gözaltına aldılar. Cinayeti işleyen şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.