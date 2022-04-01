Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da kavgaya karışan 10 kişi adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 1.4.2022 20:00 Son Güncelleme: 1.4.2022 21:58

Alanya'da kavgaya karışan 10 kişi adliyeye sevk edildi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kavgaya karışan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Alanya’da husumetli olduğu ileri sürülen aileler arasında  meydana gelen ve 4’ü ağır 14 kişinin yaralandığı, silah, bıçak ve sopalı kavgada gözaltına alınan 10 kişi sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay Şekerhane Mahallesi Eczacılar Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyük kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri silah, bıçak ve sopalarla birbirine girdi.

Olayda 4'ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar çevre hastanelere götürüldü. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Küçük yaşta olduğu öğrenilen şüphelilerden 2'si ifadesi alındıktan sıra savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavilerine devam edilen S.A. (20) ve M.A.'nın (40) hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer 10 şüphelinin ise emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.

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Alanya'da kavgaya karışan 10 kişi adliyeye sevk edildi
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