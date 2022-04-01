Alanya’da kavgaya karışan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Olay Şekerhane Mahallesi Eczacılar Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyük kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri silah, bıçak ve sopalarla birbirine girdi.

Olayda 4'ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar çevre hastanelere götürüldü. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Küçük yaşta olduğu öğrenilen şüphelilerden 2'si ifadesi alındıktan sıra savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavilerine devam edilen S.A. (20) ve M.A.'nın (40) hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer 10 şüphelinin ise emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.