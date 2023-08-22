Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da kayıp Alman kadın turist dalgıçlar tarafından su kuyularında arandı
Giriş Tarihi: 22.8.2023 15:33 Son Güncelleme: 22.8.2023 16:02

Alanya'da kayıp Alman kadın turist dalgıçlar tarafından su kuyularında arandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Ağustos’ta kaldığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alman turist için başlatılan arama çalışmaları devam etti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kayıp Alman kadın turist dalgıçlar tarafından su kuyularında arandı

Tatil için geldiği Alanya'daki otelinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 72 yaşındaki Alman Annegret Kandzorra'nın aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Alanya İHH Arama Kurtarma ve Manavgat Acil Hava Kurtarmadan (AHK) yaklaşık 250 kişilik ekip, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpekleri eşliğinde aramalarını sürdürdü.

Ekiplerin çalışması, İncekum Mahallesi'nde bulunan su kuyularında yoğunlaştı. Yaklaşık 5 gündür kayıp olan Alman kadın turisti bulmak için bölgedeki su kuyularında dalgıçlar tarafından arama yapıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde konakladığı otelden 18 Ağustos'ta ayrılan Annegret Kandzorra'dan haber alınamaması üzerine kayıp turist kadının son görüldüğü noktadaki kamera kayıtları incelenerek arama çalışması başlatılmıştı.

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Alanya'da kayıp Alman kadın turist dalgıçlar tarafından su kuyularında arandı
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