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Giriş Tarihi: 15.6.2022 20:16 Son Güncelleme: 15.6.2022 21:32

Alanya’da kayıp emlakçı olayında 5 gözaltı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kayıp emlakçı olayında 5 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 gün evden ayrılan ve  bir daha haber alınamayan Ahmet Ataoğlu (34) kaybolmasıyla ilgili olarak polis tarafından 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın emniyet girişinde, “Benim olan benimdir, o kadar” dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi'nde bulunan bir emlak şirketinin sahiplerinden 34 yaşındaki Ahmet Ataoğlu'ndan 10 gündür haber alınamıyor. İddiaya göre, Ataoğlu kayıplara karışmadan 1 gün önce bir arkadaşı ile bir kavga yaşadı. Ataoğlu'nun kavgada öldürülmekle tehdit edildiği öne sürüldü. Son olarak çarşı merkezinde görülen Ataoğlu'ndan uzun süre haber alamayan ailesinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp emlakçıyı bulmak için çalışma başlattı. Ataoğlu'ndan günlerdir haber alınamazken, ailesi çocuklarının bulunması için son çare olarak Müge Anlı'ya başvurdu. Anlı'nın bugün yayınlanan programında konunun işletmesinin ardından soruşturmayı derinleştiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak M.G., S.M., Ç.S., T.J. ile İ.D. isimli kadını gözaltına aldı. İ.D. Asayiş Büro Amirliği'ne girerken , "Benim olan benimdir, o kadar" ifadelerini kullandı. Emniyette bulunan 5 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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Alanya’da kayıp emlakçı olayında 5 gözaltı
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