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Giriş Tarihi: 4.5.2022 23:42 Son Güncelleme: 5.5.2022 00:07

Alanya’da kaza: 1 ölü

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kaza: 1 ölü

Antalya'nın Alanya İlçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip uçurumdan yuvarlandı. Kazada 62 yaşındaki araç sürücüsü Alman vatandaşı Lothar Adolf E. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Uzunöz Mahallesi Kızıldam mevkiinde meydana geldi. 62 yaşındaki Alman vatandaşı Lothar Adolf E. İdaresindeki cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Alman adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na konuldu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da kaza: 1 ölü
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