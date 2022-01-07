Alanya’da kaza: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde 2 otomobil kavşakta çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yan döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yan dönen araçta yaralanan M.Ö. B.Ö. ve Y.Ö. isimli kadınlar ile diğer araçta bulunan A.K'ye ilk müdahaleyi 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kazadan sonra yan dönen araç kaldırıldıktan sonra trafik yeniden açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.