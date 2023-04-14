Alanya’da kaza: Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Cumhuriyet Mahallesi Sanayi kavşağında meydana gelen olayda, kadın sürücü H.Y. idaresindeki otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan Aşkım Çelik ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü Çelik, asfalta düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans bisiklet sürücüsü Çelik'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Çelik burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan kadın sürücüsü H.Y. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.