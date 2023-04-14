Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da kaza: Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.4.2023 14:20 Son Güncelleme: 14.4.2023 14:33

Alanya’da kaza: Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde kadın sürücü bisiklet kullanan kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada bisikletli kadın hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kaza: Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Cumhuriyet Mahallesi Sanayi kavşağında meydana gelen olayda, kadın sürücü H.Y. idaresindeki otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan Aşkım Çelik ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü Çelik, asfalta düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans bisiklet sürücüsü Çelik'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Çelik burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan kadın sürücüsü H.Y. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İMECE'nin uzaya fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan rejimi darbe almalı ve zarar görmeli
Yabancı bile sizin kadar yabancı değil
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı
7'li koalisyondan kaos modeli: Bakanlara 'bakan' atama sistemi! Portakal 'kabine vadedilen' yeni isimleri açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon göndermesi: Batı seçimler için talimat veriyor
İstanbul Finans Merkezi için beklenen gün geliyor! 17 Nisan'da açılacak
Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe play-off'a yükseldi! Euroleague'de nefes kesen gece...
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da kaza: Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA