Alanya’da kaza yapan cip sürücüsü serbest kaldı

Antalya'nın Alanya İlçesi Tırılar Mahallesinde 8 Ağustosta meydana gelen kazada, M.Z. isimli sürücünün idaresindeki turistleri taşıyan safari aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. kazada 4 Hollanda, 1 Rusya, 1 Litvanya, 1 Danimarka, ve 1 Bosna vatandaşı yaralandı. yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan Hollanda uyruklu kadın turist Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken Cip sürücüsü M.Z Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Cip sürcüsü M.Z. jandarma karakolunda ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği savcılıkca serbest bırakıldı.