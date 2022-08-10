Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da kaza yapan cip sürücüsü serbest kaldı
Giriş Tarihi: 10.8.2022 09:06 Son Güncelleme: 10.8.2022 09:10

Alanya'da kaza yapan cip sürücüsü serbest kaldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 1 ağır 8 kişinin yaralandığı kazanın cip sürücüsü gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi savcılıkca serbest bırakıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kaza yapan cip sürücüsü serbest kaldı

Antalya'nın Alanya İlçesi Tırılar Mahallesinde 8 Ağustosta meydana gelen kazada, M.Z. isimli sürücünün idaresindeki turistleri taşıyan safari aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. kazada 4 Hollanda, 1 Rusya, 1 Litvanya, 1 Danimarka, ve 1 Bosna vatandaşı yaralandı. yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan Hollanda uyruklu kadın turist Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken Cip sürücüsü M.Z Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cip sürcüsü M.Z. jandarma karakolunda ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği savcılıkca serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
Son dakika: Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba, kardeşler...
BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu, gerçekten satılıyor mu? BİM psikolog şaka mı, gerçek mi, 12 Ağustos 2022 aktüel katalogda hangi ürünler var?
YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında! 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklanacak!
AK Partili Ömer Arvas: CHP, FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: NATO ülkeleri kapımızı çalmaya başladı
Dün MasterChef'te kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
Son dakika: Başkan Erdoğan, 'Hayırlı olsun' diyerek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da kaza yapan cip sürücüsü serbest kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA