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Giriş Tarihi: 23.2.2024 23:00 Son Güncelleme: 23.2.2024 23:03

Alanya’da kazada ağır yaralanan sürücü 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde kullandığı hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Serdar Oğuz tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kazada ağır yaralanan sürücü 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 15 Şubat Perşembe günü Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda meydana gelen Kazada Serdar Oğuz yönetimindeki hafif ticari araç seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç kamyonun altına girerken sürücü yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edilirken, araca sıkışan sürücünün araçtan çıkarılması için ekipler seferber oldu. Araçtan güçlükle çıkarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Alanya'da ilk müdahalesi yapan Serdar Oğuz, Antalya'da sevk edildiği hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Alanya’da kazada ağır yaralanan sürücü 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
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