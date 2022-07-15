Alanya’da kazada otomobil ikiye ayrıldı:1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolunda gece 01:30 sıralarında meydana gelen kazada Ömer Atak (58) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje daha sonra ise aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ömer Atak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atak'ın cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.