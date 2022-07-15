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Giriş Tarihi: 15.7.2022 16:50 Son Güncelleme: 15.7.2022 17:19

Alanya'da kazada otomobil ikiye ayrıldı:1 ölü

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Sürücü hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kazada otomobil ikiye ayrıldı:1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolunda gece 01:30 sıralarında meydana gelen kazada Ömer Atak (58) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje daha sonra ise aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ömer Atak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atak'ın cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya'da kazada otomobil ikiye ayrıldı:1 ölü
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