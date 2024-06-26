Alanya’da kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi Rektör Türkdoğan yaptı

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde sabah 08.30 sıralarında otomobil ile motosikletin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak yerde baygın halde yatarken çevredekiler ise sağlık ekiplerini aradı.

Kazanın olduğu dakikalarda makamına giden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı.

İLK MÜDAHALE REKTÖRDEN

Acil Tıp Uzmanı olan Rektör Türkdoğan, ağır yaralı motosiklet sürücüsünün kafa travması geçirdiğini tespit etti. Yaptığı ilk yardımla yaralının hayatına dokunan Rektör Türkdoğan, daha sonra sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ambulans doktoruyla da istişare yapan Rektör Türkdoğan, yaralı hakkında da önemli bilgileri aktardı.

Rektör Türkdoğan'ın doktor olduğunu anlayan ve ilk müdahalesine destek veren çevredeki vatandaşlar Türkdoğan'ı duyarlılığından dolayı tebrik ettiler. Öte yandan, ağır yaralı M.C.Ü. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.