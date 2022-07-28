Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şahıslar yakalandı
Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:04 Son Güncelleme: 28.7.2022 12:13

Alanya’da kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şahıslar yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendisini MİT personeli olarak tanıtan 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şahıslar yakalandı

Kargıcak Mahallesi'nde Estonya uyruklu O.R.'nin(43) evine giden C.T.(43), T.A.(54), İ.Y.(58), Ş.T.(51) ve avukat olduğu öğrenilen M.D.Ç.(32) kendilerini MİT personeli olarak tanıtarak eşi H.R.'nin(49) yerini sorup, bir saat içinde eşinin gelmemesi durumunda jandarmayla eve gelip arama yapacaklarını bildirdiler. Şahıslar daha sonra aynı günün akşamı Mahmutlar Jandarma Karakolu'na gidip kendilerini yine MİT personeli olarak tanıtarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkilendirilmiş Savcısı Tamer Güngören imzalı arama kararıyla, İnterpol tarafından arandığını iddia ettikleri Estonya uyruklu H.R. ve eşi O.R. isimli şahısların Kargıcak Mahallesinde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların tutuklamaya yönelik gözaltına alınmasını talep etti.

Jandarma ekipleri bunun üzerine yaptıkları inceleme ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda yapılan incelemede jandarmaya beyan edilen arama kararı ve Milli İstihbarat Kimlik belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda C.T.(43), T.A.(54), İ.Y.(58), Ş.T.(51) ve avukat olduğu öğrenilen M.D.Ç.(32) gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan kontrolde şahıslar tarafından aranan Estonya uyruklu H.R. İnterpol tarafından M1 koduyla arandığı tespit edildi. Şahıs jandarma tarafından işlemleri tamamlandıktan sonra Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kendisini MİT olarak tanıyan 5 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Alanya’da kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şahıslar yakalandı
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