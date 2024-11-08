Alanya’da ‘kendimi iyi hissetmiyorum’ diyen kadın turist otelde ölü bulundu

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde olay meydana geldi. Türkler 'de bulunan bir otelde arkadaşları ile birlikte tatil yapan Alman uyruklu C.I.A. (58) isimli kadın yatak odasında ölü bulundu. C.I.A' yatağında hareketsiz şekilde yattığının görülmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede C.I.A' da herhangi bir suça yönelik delile rastlanılmadı. Jandarmanın arkadaşları ile yaptıkları görüşmede C.I.A' kendini iyi hissetmediği için odasına çıkmak istediğini söylediği ve öğle yemeğinden önce alkol kullandığı belirlendi. C.I.A' yatağının yanında ise çeşitli markalarda çok sayıda ilaç tableti bulundu. Cumhuriyet Savcısı tarafından C.I.A' ölümü şüpheli bulunarak cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.