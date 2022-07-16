Alanya’da kilitlendiği evin balkonundan çarşafla kaçmaya çalışan genç kız öldü

Antalya'nın Mahmutlar Mahallesinde meydana gelen olayda ablasıyla birlikte yaşadığı öğrenilen Derya Tutğaç (21), iddiaya göre ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine ablası da genç kızı eve çitleyerek dışarı çıktı. Evden çıkmayan Tutğaç, oturdukları apartmanın onuncu kat balkonundan uçlarını birbirine bağladığı çarşaflarla alt kata inmeye çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Genç kızın düştüğünü gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.