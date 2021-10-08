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Giriş Tarihi: 8.10.2021 20:43

Alanya'da koca dehşeti!

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da koca dehşeti!

Önce eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kendi kafasına sıkarak ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde eşini markette av tüfeğiyle öldüren öfkeli koca, daha sonra tüfekle kendi kafasına sıkarak canına kıymak istedi. cani koca ALKÜ Hastanesinde yapılan ilk müdahelenin arduından Antalya Tıp Fakültesi Üniversitesi hastanesine sevk edildi.

Olay Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre 52 yaşındaki Yahya Yılmaz. isimli adam markette Eşi Gönül Yılmazı.'nin yanına gitti. Eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca, yanında getirdiği av tüfeğiyle market içerisinde eşini vurdu. Yahya Yılmaz. daha sonra tüfekle kendi kafasına sıktı.

Yahya Yılmaz. kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yahya Yılmaz'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Adam buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya'da koca dehşeti!
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