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Giriş Tarihi: 17.12.2022 00:35

Alanya'da korku dolu anlar! Evin garajında ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından bir evin garajında el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ekiplerce imha edilen EYP'nin, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi tarafından garaja konulduğu ileri sürüldü

DHA
Alanya’da korku dolu anlar! Evin garajında ele geçirildi

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde, 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı, yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP'yi gören K.U., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemede patlayıcıların 6 kilogramlık olduğu ve üç adet yangın tüpüyle yapıldığını tespit etti.

EYP'nin, akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli kişi tarafından garaja konulduğu ileri sürüldü.

Ö.T., ekipler tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınırken, EYP ise Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı PAMİT (Patlayıcı Madde İmha Timi) tarafından etkisiz hale getirildi.

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Alanya'da korku dolu anlar! Evin garajında ele geçirildi
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