Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da korkunç kaza: 1 ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 24.9.2022 13:10 Son Güncelleme: 24.9.2022 13:38

Alanya’da korkunç kaza: 1 ağır 2 yaralı

Antalya’nın Alanya İlçesinde lüks araç direksiyon hakimi yetini kaybederek önce kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu Rus kadına çarptıktan sonra bir işyerine girerek durabildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da korkunç kaza: 1 ağır 2 yaralı

Antalya'nın Aanya ilçesinin Cumhuriyet mahallesi D-400 karayolu İbişler kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Cuma Ö.(45). Yönetimindeki lüks otomobil Gazipaşa İstikametinden Antalya istikametine seyir halindeyken iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yaya kaldırımında yürüyen Rus uyruklu kadına çarptıktan sonra işyerine girdi.

Sürücü Cuma Ö, yanında eşininde olduğu kazada eşi kazayı yara almadan kurtulurken çarptığı Rus kadın havadan asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücüyü vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken sürücü ve ağır yaralanan Rus kadın sağlık ekiplerince Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alına alınırken, araç içersindeki arka koltukta içki şişelerin olduğu gözden kaçmadı.

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Alanya’da korkunç kaza: 1 ağır 2 yaralı
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