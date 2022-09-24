Alanya’da korkunç kaza: 1 ağır 2 yaralı

Antalya'nın Aanya ilçesinin Cumhuriyet mahallesi D-400 karayolu İbişler kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Cuma Ö.(45). Yönetimindeki lüks otomobil Gazipaşa İstikametinden Antalya istikametine seyir halindeyken iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yaya kaldırımında yürüyen Rus uyruklu kadına çarptıktan sonra işyerine girdi.
Sürücü Cuma Ö, yanında eşininde olduğu kazada eşi kazayı yara almadan kurtulurken çarptığı Rus kadın havadan asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücüyü vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken sürücü ve ağır yaralanan Rus kadın sağlık ekiplerince Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alına alınırken, araç içersindeki arka koltukta içki şişelerin olduğu gözden kaçmadı.