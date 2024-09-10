Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 10.9.2024 13:33 Son Güncelleme: 10.9.2024 13:42

Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 19 yaşındaki Nadir Çintaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralı kurtarıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Kaza dün akşam saat 21.00'da Demirtaş Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Nadir Çintaş'ın (19) kullandığı otomobil ile F.B. (43) idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sürücüsü Çintaş ile araçta yolcu olarak bulunan T.Ö.(19) ve E.A.M. (18) sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çintaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan minibüs şoförü F.B'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA