Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Kaza dün akşam saat 21.00'da Demirtaş Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Nadir Çintaş'ın (19) kullandığı otomobil ile F.B. (43) idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sürücüsü Çintaş ile araçta yolcu olarak bulunan T.Ö.(19) ve E.A.M. (18) sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çintaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan minibüs şoförü F.B'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.