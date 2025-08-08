Alanya’da korkunç kaza! 20 yaşında can verdi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Mahmut Gök (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA TÜRKLER MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki Mahmut Gök hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Z.A.D. yönetimindeki otomobil ile Mahmut Gök'ün kullandığı motosiklet çarpıştı.

GENÇ SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Mahmut Gök çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi devreye girdi ve bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 20 yaşındaki Mahmut Gök, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Gencin cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.