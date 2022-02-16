Alanya’da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçerken feci şekilde can verdi

Kaza saat 20.30 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki şehirlerarası otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Uysal'a (76) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Otobüs şoförü A.K. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.