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Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:08 Son Güncelleme: 21.10.2021 15:10

Alanya’da kundakçı polisten kaçamadı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kundakçı polisten kaçamadı

Alanya’da otomobil kundaklayıp, bir işyerini de kurşunlayan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Ekim gece saat 03.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde bir araç kundaklama ve aynı saatlerde Fığla Mahallesinde yaşanan iş yeri kurşunlama olayının şüphelisinin M.İ. olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şahıs adresinde yakalanırken şahsın olayı yapmak için kullandığı araçta ise Karakocalı Mahallesinde bir muzluk içerisinde terk edilmiş vaziyette ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Alanya’da kundakçı polisten kaçamadı
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