Alanya’da limon bahçesinde erkek cesedi bulundu

Olay Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir limon bahçesinde meydana geldi. Bahçede çalışan bir şahıs, yerde yatan hareketsiz bir beden bulunca yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, cesedin 50'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Jandarma tarafından cesette yapılan ilk incelemede cesedin kolunda bulunan otel bilekliği ve üzerinden kıyafetlerinden 14 Eylül tarihinde Alanya'da bir otelde tatil yapan ve akli dengesi yerinde olmayan kayıp Belarus uyruklu Valary Harbun isimli şahsa ait olabileceği değerlendiriliyor.

Kimliği belirsiz erkek cesedi, kimliğinin anlaşılabilmesi ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.