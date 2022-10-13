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Giriş Tarihi: 13.10.2022 17:37 Son Güncelleme: 13.10.2022 17:54

Alanya’da limon bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesinde limon bahçesinde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın kayıp Belaruslu Valary Harbun isimli şahsa ait olabileceği değerlendiriliyor.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da limon bahçesinde erkek cesedi bulundu

Olay Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir limon bahçesinde meydana geldi. Bahçede çalışan bir şahıs, yerde yatan hareketsiz bir beden bulunca yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, cesedin 50'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Jandarma tarafından cesette yapılan ilk incelemede cesedin kolunda bulunan otel bilekliği ve üzerinden kıyafetlerinden 14 Eylül tarihinde Alanya'da bir otelde tatil yapan ve akli dengesi yerinde olmayan kayıp Belarus uyruklu Valary Harbun isimli şahsa ait olabileceği değerlendiriliyor.

Kimliği belirsiz erkek cesedi, kimliğinin anlaşılabilmesi ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Alanya’da limon bahçesinde erkek cesedi bulundu
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