Alanya’da liseli kızların kavgasında baba ve kızı tutuklandı

Olay öğle saatlerinde Alanya Kız Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Berfin Ç. ile Hayriye B. arasında, erkek arkadaş konusundan tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Berfin Ç., Hayriye B'yi bıçakladı. Bunun üzerine olay yerine gelen Berfin Ç'nin babası İbrahim Halil Ç. kavgaya karıştığı iddia edilen Cemile ve Aleyna olduğu öğrenilen iki kız öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kızlardan Hayriye B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 2 kız öğrenciyi bıçaklayan baba İbrahim Halil Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Berfin Ç. ise Çocuk Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Yaralanan iki kız kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, baba İbrahim Halil Ç. ve kızı Berfin Ç. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra karakolda ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.