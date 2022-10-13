Alanya’da liseli kızların kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Alanya Kız Meslek Lisesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Berfin Ç. ile Hayriye B. arasında iddiaya göre, erkek arkadaş konusu yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Berfin Ç. Hayriye B'yi bıçakladı. Bunun üzerine olay yerine gelen Berfin Ç'nin babası İbrahim Halil Ç. kavgaya karıştığı iddia edilen isimlerinin Cemile ve Aleyna olduğu öğrenilen iki kız öğrenciyi bıçakla yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 genç kızı ambulansla hastaneye götürdü. Kızlardan Hayriye B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

2 kız öğrenciyi bıçaklayan baba İbrahim Halil Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Berfin Ç. ise Çocuk Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Yaralılar bir özel hastanede tedaviye alındı.