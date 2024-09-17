Litvanyalı turistin gizemli ölümü: Otel personeli buldu!

Antalya'nın Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Litvanya uyruklu Vida Kuzmarskiene'nin (67) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı. Kuzmarskiene'nin hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, Kuzmarskiene'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kuzmarskiene'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.