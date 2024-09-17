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Giriş Tarihi: 17.9.2024 12:37 Son Güncelleme: 17.9.2024 12:41

Litvanyalı turistin gizemli ölümü: Otel personeli buldu!

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 67 yaşındaki Litvanyalı turist otel odasında ölü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Litvanyalı turistin gizemli ölümü: Otel personeli buldu!

Antalya'nın Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Litvanya uyruklu Vida Kuzmarskiene'nin (67) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı. Kuzmarskiene'nin hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Kuzmarskiene'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kuzmarskiene'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Litvanyalı turistin gizemli ölümü: Otel personeli buldu!
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