Alanya’da ‘MAHZEN-41‘ operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Alanya'da gerçekleştirilen operasyonda elebaşılığını Umut Ayaz'ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya ve Çanakkale'de ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda tefecilik, silahla nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi pek çok suça karışan örgütün adresleri basıldı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ve paraya el konulurken Alanya'da yakalanan 1 kadın 6 kişi İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra bu gün yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine sevk edildiler.

Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan 1 kadın 6 kişi sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.