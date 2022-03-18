Alanya’da Mehter Takımı Çanakkale Şehitleri için konser verdi

Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı anısına konser veren mehteran takımı vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Kurulduğu 2015 yılında her hafta sonu Atatürk Anıtı başta olmak üzere çeşitli bölgelerde vatandaşlara konser veren Alanya Belediyesi Mehter Takımı Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde birbirinden değerli marşları şehitler için seslendirdi. Alanya Belediye personeli tarafından kurulan ve yaklaşık 7 yıldır hizmet veren mehter takımı 2 saat konser verdi



YÜCEL "MEHTER KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Mehter takımının Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Mesai arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz Mehter Takımımız bundan sonra da özel günlerde ve belediyemizin etkinliklerinde vatandaşlarımızla olmaya devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.