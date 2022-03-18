Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da Mehter Takımı Çanakkale Şehitleri için konser verdi
Giriş Tarihi: 18.3.2022 19:41 Son Güncelleme: 18.3.2022 19:48

Alanya'da Mehter Takımı Çanakkale Şehitleri için konser verdi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Mehter Takımı Çanakkale Şehitleri için konser verdi

Alanya Belediyesi Mehter Takımı bu kez Çanakkale Şehitleri için Çanakkale ve Dağlıca parçalarını seslendirdi. Yücel

Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı anısına konser veren mehteran takımı vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Kurulduğu 2015 yılında her hafta sonu Atatürk Anıtı başta olmak üzere çeşitli bölgelerde vatandaşlara konser veren Alanya Belediyesi Mehter Takımı Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde birbirinden değerli marşları şehitler için seslendirdi. Alanya Belediye personeli tarafından kurulan ve yaklaşık 7 yıldır hizmet veren mehter takımı 2 saat konser verdi

YÜCEL "MEHTER KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Mehter takımının Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Mesai arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz Mehter Takımımız bundan sonra da özel günlerde ve belediyemizin etkinliklerinde vatandaşlarımızla olmaya devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!
Son Dakika Haberi | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı! İstanbul'da okullar tatil
Son dakika: Barcelonalı futbolcular Galatasaray tribünlerini çıldırttı! Son saniyelerde Nef Stadyumu’nu karıştıran hareket…
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
Son dakika: Galatasaray - Barcelona maçı sonrası Marcao bombası! Dev kulüpler ve o rakam...
SON DAKİKA: Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Tarihe mühür vuran şaheser: İlk bir hafta ücretsiz
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ayrılığı resmen açıkladı! Ezeli rakip Berke Özer için atağa kalktı
Son dakika: SABAH Spor yazarları Galatasaray - Barcelona maçını değerlendirdi! "Mostafa Mohamed'in yedek başlaması..."
Asfaltta maydanoz
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da Mehter Takımı Çanakkale Şehitleri için konser verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA