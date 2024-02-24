Alanya’da motosikletin çarptığı 61 yaşındaki kadın öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi Kızlar pınarı Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada A.T. (20) yönetimindeki motosiklet, yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Akyol'a (61) çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Akyol'un cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

"BURAYA ÜST GEÇİT İSTİYORUZ"

Refüjde bulunan demirlerin açılmasından dolayı bölgede çok sayıda ölümlü kaza olduğunu ifade eden mahalle sakini Ali Akıllı, Ben kaç sefer burayı kapattırdım. Ancak yine vatandaşlar tarafından devamlı açılıyor. Burada çok can gitti. Buranın bir an önce bir çaresine bakılmasını istiyoruz. 400 metre ileride alt geçit var ancak vatandaşlar burayı pek tercih etmiyor. Biz mahalle sakinleri olarak buraya bir tane üst geçit istiyoruz" şeklinde konuştu.