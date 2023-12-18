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Giriş Tarihi: 18.12.2023 15:55 Son Güncelleme: 18.12.2023 16:09

Alanya’da motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti

Alanya’da motosikletin çarptığı 80 yaşındaki yaşlı kadın 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da 5 Aralık günü Konaklı Mahallesi'nde motosiklet, şehir merkezine doğru seyir halindeyken, yaya geçidi bulunmayan yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emine Say kaya (80) isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın asfalta savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi.

Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından 17 Aralık Cumartesi günü yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kaya'nın cenazesi dün Konaklı Mandıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Alanya’da motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti
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