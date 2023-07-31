Alanya’da motosikletiyle ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesindeıki Kızılca şehir Mahallesinde Mahallesinde dün akşam kaza meydana geldi. Oğuzhan Çelik (23) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.