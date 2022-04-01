Alanya’da motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı!

Olay saat saat 18.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen motosikletli 2 saldırgan, cadde üzerinde giderken bir kuaför dükkanı önünde sandalyede oturan F.A'ya kurşun yağdırdı. O esnada iş yerinin önünde olan F.A. isimli şahıs bacağından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı F.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü.