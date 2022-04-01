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Giriş Tarihi: 1.4.2022 20:04 Son Güncelleme: 1.4.2022 21:59

Alanya’da motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı!

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı!

Alanya İlçesinde motosikletli 2 saldırgan, sokaktan geçtikleri esnada bir kuaför dükkanı önünde sandalyede oturan 1 kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

Olay saat saat 18.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen motosikletli 2 saldırgan, cadde üzerinde giderken bir kuaför dükkanı önünde sandalyede oturan F.A'ya kurşun yağdırdı. O esnada iş yerinin önünde olan F.A. isimli şahıs bacağından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı F.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

Olay yerinde 7.65 çapında 6 adet boş kovan ile 1 adet mermi çekirdeği bulundu. motosikletli zanlıların ateş etmesi Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Alanya’da motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı!
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