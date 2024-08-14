Antalya’da Dr. Abdulkadir Ünal’ın acı sonu: Feci kazada can verdi!

Üniversite camiasını yasa boğan kaza, Konaklı Mahallesi'nde 13 Ağustos akşamı saat 21.00 sıralarında D-400 kara yolu üzerinde gerçekleşti. Antalya istikametine seyir halindeki Mert Çiftçi'nin kullandığı motosiklet, kontrolünü kaybederek yola savruldu. Yere düştükten sonra refüje doğru emekleyen motosiklet sürücüsü Çiftçi'yi gören Turan Arslan (32) idaresindeki otomobil, ani bir şekilde durdu.

ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

Ancak bu ani duruş, Umut Uzun'un (21) kullandığı otomobilin araca arkadan çarpmasına neden oldu. Çarpma sonucu kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen Dr. Abdulkadir Ünal'a çarptı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dr. Abdulkadir Ünal, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öğretim görevlisi Abdülkadir Ünal'ın ani kaybı, hem ALKÜ camiasında hem de öğrencileri arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Ünal'ın akademik kariyeri ve kişiliği, birçok kişi tarafından takdirle karşılanıyordu. Kazanın ardından, Turan Arslan ve Mert Çiftçi şüpheli olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Umut Uzun gözaltına alındı.

REKTÖR TAZİYE YAYINLADI

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Ünal'ın vefatını duyururken, üzüntüsünü dile getirerek başsağlığı mesajında bulundu. Prof. Dr. Türkdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Abdülkadir Ünal hocamızın, elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Dr. Abdülkadir Ünal hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun."