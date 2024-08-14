Alanya’da öğretim görevlisinin talihsiz ölümü

Antalya'nın Alanya ilesi Konaklı Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada Antalya istikametine seyir halinde olan idaresindeki motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü Mert Çiftçi yola savruldu. Yere düştükten sonra emekleyerek refüje gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü Çiftçi'yi gören Turan Arslan (32) idaresindeki otomobiliyle aniden durdu. Aniden duran araca Umut Uzun'un (21) kullandığı araç arkadan çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç kaldırımda yaya olarak ilerleyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Abdulkadir Ünal'a (43) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan Öğretim Görevlisi Ünal, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Ünal doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası şüpheli olarak ifadesi alınan Turan Arslan ve Mert Çiftçi serbest bırakılırken, Umut Uzun ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ALKÜ rektöründen taziye mesajı

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, kazada hayatını kaybeden Dr. Abdulkadir Ünal için ise bir taziye mesajı paylaştı. Türkdoğan mesajında, "Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Ünal hocamızın, elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Dr. Abdulkadir Ünal hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.