Alanya’da ölü bulunan Elif için polis teyakkuzda

CANSIZ BEDENİ İTFAİYE ÇIKARTTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Emeksiz'in yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü belirlenmişti. Emeksiz'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile çıkartılmıştı. Emeksiz'in 1 gündür kayıp olarak arandığı da ortaya çıkmıştı. Emeksiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

ELİF KARDEŞİNİN MEZARIN ÜSTÜNE DEFNEDİLDİ

Acılı baba İbrahim Emeksiz ve yakınları tarafından gözyaşları arasında teslim alındıktan sonra Alanya'ya getirilen Emeksiz'in cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 18 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşi Ebru Emeksiz'in mezarının üstüne defnedildi. Baba İbrahim Emeksiz, "Bu işin peşini bırakmayacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.