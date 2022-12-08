Alanya’da ölü bulunan Elif için polis teyakkuzda

Alanya'da yaşayan Elif Emeksiz geçtiğimiz pazar günü Alanya Kalesi yamacında yürüyüş yapan bir Rus turist tarafından hareketsiz halde bulunmuştu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ulaşımın zor olduğu noktaya inen sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ölen kişinin 32 yaşındaki Elif Emeksiz olduğu tespit edilmişti.
CANSIZ BEDENİ İTFAİYE ÇIKARTTI
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Emeksiz'in yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü belirlenmişti. Emeksiz'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile çıkartılmıştı. Emeksiz'in 1 gündür kayıp olarak arandığı da ortaya çıkmıştı. Emeksiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
ELİF KARDEŞİNİN MEZARIN ÜSTÜNE DEFNEDİLDİ
Acılı baba İbrahim Emeksiz ve yakınları tarafından gözyaşları arasında teslim alındıktan sonra Alanya'ya getirilen Emeksiz'in cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 18 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşi Ebru Emeksiz'in mezarının üstüne defnedildi. Baba İbrahim Emeksiz, "Bu işin peşini bırakmayacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.