Alanya’da ormanlık alanda öldürülmüş 2 köpek bulundu

Alanya'da Hacı Mehmetli Mahallesi Hıdırellez mevkinde ki ormanlık alanda farklı noktalarda vatandaşlar tarafından 2 köpek ölüsü bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ile Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köpekler üzerinde inceleme yaptı. Herhangi bir darp izine rastlanılmayan köpekler daha sonra Alanya Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından ilaçlanarak gömülmek bulundukları bölgelerden alındı. Köpeklerin zehirlendiği şüphesi üzerinde durulurken polis ekipleri köpeklerin ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.