Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da ormanlık alanda öldürülmüş 2 köpek bulundu
Giriş Tarihi: 14.5.2022 15:32 Son Güncelleme: 14.5.2022 15:36

Alanya’da ormanlık alanda öldürülmüş 2 köpek bulundu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da ormanlık alanda öldürülmüş 2 köpek bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde ormanlık alanda öldürülmüş 2 köpek bulundu. Köpeklerin kişi yada kişilerce zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Alanya'da Hacı Mehmetli Mahallesi Hıdırellez mevkinde ki ormanlık alanda farklı noktalarda vatandaşlar tarafından 2 köpek ölüsü bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ile Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köpekler üzerinde inceleme yaptı. Herhangi bir darp izine rastlanılmayan köpekler daha sonra Alanya Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından ilaçlanarak gömülmek bulundukları bölgelerden alındı. Köpeklerin zehirlendiği şüphesi üzerinde durulurken polis ekipleri köpeklerin ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye’nin NATO vetosu dünya basınında! İsveç'te panik başladı
EYT SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den enflasyon farkı, emekli ve memur zammı mesajı! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi...
Sistematik eziyet! İstanbul’un 'yürümeyen merdivenleri' çilesi
Usta Oyuncu Uğur Yücel'den acı itirafı: Beni babam keşfetti ama...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü
Son dakika: Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de açıklamalar! "Büyük bir projeye şahit oluyoruz"
Casus gemisi krizi! İki ülke arasında ipler gerildi, flaş açıklama geldi
İnsan enkazı
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da ormanlık alanda öldürülmüş 2 köpek bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA