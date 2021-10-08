Alanya’da oto hırsızlığı Operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 Ekim günü saat: 01.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi 114. sokak üzerinde bir otomobili çalmaya çalışırken polislerin geldiğini görmesi üzerine kaçmaya çalışan şüpheli M.Y., yakalanırken, diğer şüphelilerden Z.Ö ise bir otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışırken yakalandılar. Asayiş ekipleri kaçan diğer iki şüphelilerden kadın A.K. ve H.U Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz sokak civarında kıs kıvrak yakalanarak göz altına alındılar.