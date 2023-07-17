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Giriş Tarihi: 17.7.2023 18:08 Son Güncelleme: 17.7.2023 18:34

Alanya’da otobüsün çarptığı İrlandalı baba ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya İlçesinde  şehirlerarası otobüs, yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Kazada İrlanda uyruklu baba ve 10 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da otobüsün çarptığı İrlandalı baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kaza Kargıcak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. C.K. (28) idaresindeki 65 BJ 286 plakalı içerisinde yolcular bulunan şehirlerarası otobüs, İrlanda uyruklu Eoin Fitzpatrick (36) kontrolündeki 07 AGD 850 plakalı motosiklete iddiaya göre yaya geçidinden geçmeye çalıştığı esnada çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Fitzpatrick ve arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Dylan Fitzpatrick (10) metrelerce sürüklendi.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde baba ve oğulun yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve jandarma incelemesinin ardından baba ve oğlunun cenazesi Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Otobüs şoförü C.K. ise gözaltına alındı.

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Alanya’da otobüsün çarptığı İrlandalı baba ve oğlu hayatını kaybetti
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