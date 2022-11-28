Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da otomobil çocuk parkına devrildi: 1 ölü
Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:40 Son Güncelleme: 28.11.2022 12:48

Alanya’da otomobil çocuk parkına devrildi: 1 ölü

Antalya’nın Alanya İlçesinde şarampolden uçan otomobil, çocuk parkı içerisine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da otomobil çocuk parkına devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutseydi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kemal Turan'ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampolden uçarak çocuk parkı içerisine düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Turan'ın cenazesi dün Mahmutseydi Mahallesi Güzle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Alanya’da otomobil çocuk parkına devrildi: 1 ölü
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