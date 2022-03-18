Alanya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza Tosmur Mahallesinde Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 FMJ 66 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.